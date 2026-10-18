Eksport żywności z Pakistanu wzrósł o 25% dzięki ryżowi — Dawn

W Pakistanie eksport nieprzetworzonych produktów spożywczych w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2026/27, obejmującym okres od lipca do września, wzrósł o 25,31% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Jego wartość osiągnęła 1,388 mld dolarów wobec 1,108 mld dolarów w pierwszym kwartale poprzedniego roku fiskalnego, podaje Dawn.

Ryż stał się głównym motorem wzrostu

Głównym czynnikiem wzrostu była wyższa wartość eksportu ryżu. Łącznie jego dostawy za granicę zwiększyły się o 55,89%. Wartość eksportu basmati wzrosła o 86,28%, a innych odmian ryżu — o 39,20%. Pod względem fizycznym wolumen dostaw basmati zwiększył się o 80,21%, a ryżu innego niż basmati — o 43,55%.

Ministerstwo Handlu Pakistanu przedłużyło program subsydiowania eksportu ryżu o kolejne trzy miesiące — do 30 września — oraz podniosło stawkę mechanizmu zwrotu lokalnych podatków i opłat dla ryżu innego niż basmati. Decyzja miała wesprzeć eksporterów, którzy mierzyli się ze słabszym popytem międzynarodowym.

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Eksport mięsa wzrósł w kwartale o 21,09%, produktów rybnych — o 14,61%, tytoniu — o 44,21%, a przypraw — o 18,94%. Jednocześnie eksport warzyw spadł o 20,48%, a owoców — o 30,62%.

Import rósł wolniej

Import żywności w okresie od lipca do września wzrósł jedynie o 3,44% — do 2,330 mld dolarów z 2,252 mld dolarów rok wcześniej. Największy udział wśród importowanych towarów miał olej palmowy, po którym znalazły się rośliny strączkowe, herbata i olej sojowy. Wartość importu oleju palmowego zmniejszyła się o 2,30%, a jego wolumen fizyczny — o 13,75%; import roślin strączkowych spadł o 12,07%.

Jednocześnie wydatki na import innych produktów spożywczych wzrosły o 24,19%, herbaty — o 25,54%, a produktów mlecznych — o 2,80%. Rząd zatwierdził również plan importu pszenicy, aby pokryć niedobór krajowej produkcji, oraz zezwolił na eksport 200 tys. ton cukru w bieżącym roku fiskalnym.

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