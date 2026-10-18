大米带动巴基斯坦食品出口增长25%——《黎明报》

据《黎明报》报道，巴基斯坦2026/27财年第一季度（涵盖7月至9月）未加工食品出口额较上年同期增长25.31%，达到13.88亿美元，而上一财年第一季度为11.08亿美元。

大米成为主要驱动力

增长的主要因素是大米出口额上升。大米出口总额增长55.89%。巴斯马蒂大米出口额增长86.28%，其他品种大米出口额增长39.20%。按实物量计算，巴斯马蒂大米出口量增长80.21%，非巴斯马蒂大米增长43.55%。

巴基斯坦商务部将大米出口补贴计划再延长三个月，至9月30日，并提高了非巴斯马蒂大米当地税费退还机制的税率。此举旨在支持面临国际需求疲软的出口商。

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本季度肉类出口增长21.09%，水产品增长14.61%，烟草增长44.21%，香料增长18.94%。与此同时，蔬菜出口下降20.48%，水果出口下降30.62%。

进口增长较慢

7月至9月，食品进口仅增长3.44%，从一年前的22.52亿美元增至23.30亿美元。进口商品中，棕榈油占比最大，其次是豆类、茶叶和大豆油。棕榈油进口额下降2.30%，其实物进口量下降13.75%；豆类进口下降12.07%。

与此同时，其他食品进口支出增长24.19%，茶叶进口支出增长25.54%，乳制品进口支出增长2.80%。政府还批准了小麦进口计划，以弥补本地生产缺口，并允许在本财年出口20万吨糖。

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