W USA prezydent Donald Trump oświadczył, że ani on, ani Elon Musk nie byli odpowiedzialni za utratę przez Ukrainę dostępu do Starlinka, co wpłynęło na jej operacje wojskowe przeciwko Rosji, państwu-agresorowi.

Oświadczenie Trumpa

Jak podaje NDTV World, Trump powiedział to dziennikarzom, opuszczając Biały Dom przed podróżą do Georgii. Oświadczył również, że wszelkie ograniczenia dostępu Ukrainy do systemu Starshield nie zostały wprowadzone przez Stany Zjednoczone.

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Ograniczenie usług Starshield

Reuters poinformował w czwartek, że Biały Dom zatwierdził ograniczenie usług Starshield. Według materiału ograniczenie usług firmy satelitarnej przerwało łączność ze sztabami i zmniejszyło prędkość internetu.

Starshield został opracowany przez SpaceX dla klientów rządowych i klientów z sektora bezpieczeństwa narodowego, w tym dla Departamentu Obrony USA. System wykorzystuje konstelację satelitów Starlink jako podstawę.

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