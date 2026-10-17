В США президент Дональд Трамп заявил, что ни он, ни Илон Маск не были ответственны за потерю Украиной доступа к Starlink, что повлияло на ее военные операции против России, государства-агрессора.

Заявление Трампа

Как сообщает NDTV World, Трамп сказал это журналистам, покидая Белый дом перед поездкой в Джорджию. Он также заявил, что любые ограничения доступа Украины к системе Starshield не были введены Соединенными Штатами.

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Сокращение услуг Starshield

Reuters в четверг сообщило, что Белый дом одобрил сокращение услуг Starshield. Согласно материалу, сокращение услуг спутниковой компании прервало связь со штабами и снизило скорость интернета.

Starshield разработала компания SpaceX для правительственных клиентов и клиентов в сфере национальной безопасности, в том числе для Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink в качестве основы.

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