Premier Węgier Péter Magyar oświadczył, że w Brukseli w Belgii uzgodnił z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim stworzenie nowej podstawy relacji politycznych i gospodarczych między krajami. Było to ich pierwsze spotkanie, które odbyło się na marginesie szczytu przywódców UE 17 października, informuje Anadolu Agency.

Prawa mniejszości węgierskiej

Magyar z zadowoleniem przyjął porozumienie Kijowa i Budapesztu w sprawie wzmocnienia praw mniejszości węgierskiej w obwodzie zakarpackim. Jak powiedział, przyjęcie i wdrożenie przez ukraiński parlament ustawy dotyczącej edukacji przedstawicieli mniejszości narodowych jest pierwszym krokiem do odbudowy wzajemnego zaufania.

Węgierski premier powiedział również, że podziękował Radzie Najwyższej za wrześniową rezolucję w sprawie uznania zbrodni przeciwko Węgrom Zakarpacia związanych z pracą przymusową i masowymi deportacjami w latach 1944–1946. Według Magyara strony uzgodniły kontynuowanie negocjacji na szczeblu ministrów, poświęcając szczególną uwagę sytuacji mniejszości w obu krajach.

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Integracja europejska i handel

Zełenski poinformował, że omówił z Magyarem postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w UE, sytuację dyplomatyczną oraz wysiłki na rzecz zakończenia wojny. Podziękował także węgierskiemu premierowi za pryncypialne kroki i otwarcie kolejnych dwóch klastrów negocjacyjnych UE, dodając, że Ukraina pracuje nad otwarciem dwóch innych do końca roku.

Według prezydenta strony rozmawiały także o możliwościach współpracy, handlu i kwestiach produktów rolnych. Kijów i Budapeszt uzgodniły wznowienie wspólnej pracy na różnych szczeblach oraz wymianę wizyt.

Po spotkaniu przywódców Andrij Sybiha przeprowadził w Brukseli rozmowy ze swoją węgierską odpowiedniczką i ogłosił nowy etap w dwustronnych relacjach politycznych, gospodarczych i humanitarnych. Magyar wyraził solidarność z Ukrainą w obliczu wojny, którą Federacja Rosyjska jako państwo-agresor prowadzi przeciwko Ukrainie, oraz zadeklarował gotowość Węgier do wykorzystania środków dyplomatycznych w celu jak najszybszego osiągnięcia zawieszenia broni i trwałego pokoju.

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