Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в Брюсселе, Бельгия, договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским создать новую основу для политических и экономических отношений между странами. Это была их первая встреча, состоявшаяся на полях саммита лидеров ЕС 17 октября, сообщает Anadolu Agency.

Права венгерского меньшинства

Мадьяр приветствовал договоренность Киева и Будапешта об усилении прав венгерского меньшинства в Закарпатской области. По его словам, принятие и имплементация украинским парламентом закона об образовании представителей национальных меньшинств является первым шагом к восстановлению взаимного доверия.

Венгерский премьер также заявил, что поблагодарил Верховную Раду за сентябрьскую резолюцию о признании преступлений против венгров Закарпатья, связанных с принудительным трудом и массовыми депортациями в 1944–1946 годах. По словам Мадьяра, стороны договорились продолжить переговоры на уровне министров, уделив особое внимание положению меньшинств в обеих странах.

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Евроинтеграция и торговля

Зеленский сообщил, что обсудил с Мадьяром продвижение Украины к членству в ЕС, дипломатическую ситуацию и усилия по завершению войны. Он также поблагодарил венгерского премьера за принципиальные шаги и открытие еще двух переговорных кластеров ЕС, добавив, что Украина работает над открытием двух других до конца года.

По словам президента, стороны также говорили о возможностях сотрудничества, торговле и вопросах аграрной продукции. Киев и Будапешт договорились возобновить совместную работу на разных уровнях и обмениваться визитами.

После встречи лидеров Андрей Сибига провел в Брюсселе переговоры с венгерской коллегой и заявил о новом этапе в двусторонних политических, экономических и гуманитарных отношениях. Мадьяр выразил солидарность с Украиной на фоне войны, которую Российская Федерация как государство-агрессор ведет против Украины, и заявил о готовности Венгрии использовать дипломатические средства для скорейшего прекращения огня и достижения прочного мира.

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