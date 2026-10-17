匈牙利总理彼得·马扎尔表示，他在比利时布鲁塞尔与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基商定，为两国之间的政治和经济关系建立新的基础。这是双方首次会晤，于10月17日欧盟领导人峰会期间举行，阿纳多卢通讯社报道。

匈牙利少数民族的权利

马扎尔欢迎基辅和布达佩斯就加强外喀尔巴阡州匈牙利少数民族权利达成的协议。他表示，乌克兰议会通过并实施有关民族少数群体代表教育的法律，是恢复相互信任的第一步。

这位匈牙利总理还表示，他感谢乌克兰最高拉达通过9月决议，承认1944年至1946年间与强迫劳动和大规模驱逐有关的针对外喀尔巴阡匈牙利人的罪行。马扎尔表示，双方同意继续举行部长级谈判，特别关注两国少数民族的处境。

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欧洲一体化与贸易

泽连斯基表示，他与马扎尔讨论了乌克兰加入欧盟的进展、外交局势以及结束战争的努力。他还感谢匈牙利总理采取原则性步骤并开放另外两个欧盟谈判集群，同时补充说，乌克兰正努力在年底前开放另外两个集群。

总统表示，双方还讨论了合作机会、贸易和农产品问题。基辅和布达佩斯同意恢复不同层级的联合工作并互访。

两国领导人会晤后，安德里·瑟比加在布鲁塞尔与匈牙利同事举行会谈，并宣布双边政治、经济和人道关系进入新阶段。马扎尔在俄罗斯联邦作为侵略国对乌克兰发动战争的背景下表达了对乌克兰的声援，并表示匈牙利准备运用外交手段，尽快实现停火并达成持久和平。

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