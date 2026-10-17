Amerykańska firma zbrojeniowa Kratos Defense dąży do uzyskania zgody rządu USA na produkcję na Tajwanie wspólnie opracowanych amunicji krążących Mighty Hornet IV. Prezes działu systemów bezzałogowych firmy Steve Fendley powiedział o tym po udziale w niedawnych certyfikacyjnych próbach w locie urządzenia w obiekcie w południowej części Tajwanu, informuje Taipei Times.

Stopniowa lokalizacja produkcji

Według Fendleya współpraca Kratos z tajwańskim Narodowym Instytutem Nauki i Technologii Chung-Shan przewiduje kilka etapów transferu technologii. Początkowo Kratos będzie produkować płatowce dronów, podczas gdy strona tajwańska będzie instalować krytyczne komponenty misji i ładunki użyteczne.

W kolejnym etapie amerykańska firma będzie dostarczać zestawy montażowe. Ma to stopniowo rozwinąć na Tajwanie możliwości w zakresie produkcji, kontroli jakości i integracji systemów. Ostatecznym celem jest uzyskanie licencji Departamentu Stanu USA na transfer technologii, które pozwolą stworzyć na Tajwanie pełnowartościowe linie montażowe.

Fendley oświadczył również, że jeśli zostaną rozwinięte lokalne moce produkcji seryjnej, Tajwan może liczyć na zamówienia Mighty Hornet IV od rządu USA.

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Charakterystyka Mighty Hornet IV

Mighty Hornet IV to odrzutowa amunicja krążąca stworzona zgodnie z koncepcją dostępnej masowości. Według przedstawiciela Kratos jej możliwości uderzeniowe stanowią około 90% możliwości załogowego myśliwca, a koszt jednego urządzenia wynosi 500 tys. dolarów.

Bezzałogowiec może osiągać prędkość od 0,7 do 0,85 Macha, czyli od 864 do 1049 km/h. Jego płatowiec opracowano na bazie Firejet firmy Kratos, a tajwański instytut stworzył sensory, system nawigacyjny, zestaw walki radioelektronicznej oraz głowicę odłamkowo-burzącą. Fendley nazwał system dostosowanym do warunków użycia na Tajwanie.

Ponadto Kratos i Instytut Chung-Shan pracują nad wariantem trudno wykrywalnego bezzałogowca XQ-58 Valkyrie. Taka platforma ma uzupełniać załogowe samoloty o sensory, środki walki radioelektronicznej i możliwości uderzeniowe, a także może działać samodzielnie lub jako część roju z wykorzystaniem pokładowej sztucznej inteligencji.

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