W Islamabadzie Pakistan i Malezja w piątek uzgodniły mapę drogową na rzecz pogłębienia relacji handlowych i inwestycyjnych. Strony określiły obszary współpracy podczas konferencji biznesowej, informuje Dawn.

Handel do 5 mld dolarów

Wysoki komisarz Malezji Datuk Mohammad Azhar Mazlan, który przewodniczył wydarzeniu Malaysia-Pakistan Business Engagement 2026, oświadczył, że dwustronną wymianę handlową można znacznie zwiększyć — z 1,5 mld do 5 mld dolarów. Jego zdaniem można to osiągnąć dzięki aktywniejszemu zaangażowaniu handlowemu i szerszemu udziałowi sektora prywatnego.

Dyplomata podkreślił potrzebę przekształcenia długoletnich przyjaznych relacji między krajami w silniejsze partnerstwo handlowo-inwestycyjne. Za perspektywiczne obszary wspólnej pracy uznał sztuczną inteligencję, edukację, produkcję i usługi. Wśród atutów Pakistanu Mazlan wskazał jego położenie geograficzne jako bramę do rynków Azji Centralnej oraz młodą populację.

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Wspólne przedsięwzięcia

Mazlan zwrócił również uwagę na możliwości w sektorach olejów spożywczych i produktów halal. Wezwał pakistański biznes do rozważenia działalności w Malezji i jako przykład inwestycji transgranicznych podał inwestycje strony pakistańskiej w produkcję żelatyny halal w tym kraju.

Minister inwestycji Pakistanu Qaiser Ahmed Sheikh oświadczył, że kraje mają znaczny potencjał do rozszerzania więzi handlowych, tworzenia wspólnych przedsięwzięć i wzmacniania obecności na rynkach regionalnych oraz światowych. Wśród możliwych kierunków wymienił technologie informacyjne, sztuczną inteligencję, zaawansowane technologie, produkcję, branże o wartości dodanej, wydobycie surowców mineralnych, rolnictwo, przetwórstwo żywności i produkty halal.

Według ministra technologiczne doświadczenie Malezji może uzupełnić zasoby naturalne Pakistanu, jego siłę roboczą i duży rynek konsumencki. Pakistan, dodał, jest gotowy przyjmować wartościowe malezyjskie inwestycje, które będą sprzyjać rozwojowi przemysłowemu, transferowi technologii, tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi eksportu.

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