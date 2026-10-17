巴基斯坦与马来西亚就贸易和投资达成路线图——Dawn

周五，巴基斯坦和马来西亚在伊斯兰堡就深化贸易和投资关系达成路线图。双方在一场商业会议期间确定了合作方向，Dawn报道。

贸易额增至50亿美元

领导Malaysia-Pakistan Business Engagement 2026活动的马来西亚高级专员拿督穆罕默德·阿扎尔·马兹兰表示，双边贸易额可以从15亿美元大幅提升至50亿美元。他认为，这可以通过更积极的商业互动和私营部门更广泛的参与来实现。

这位外交官强调，有必要将两国长期友好关系转化为更牢固的贸易和投资伙伴关系。他称人工智能、教育、制造业和服务业是开展联合工作的有前景领域。马兹兰在谈及巴基斯坦的优势时指出，该国的地理位置是通往中亚市场的门户，且拥有年轻人口。

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合资企业

马兹兰还指出了食用油和清真产品行业的机遇。他呼吁巴基斯坦企业考虑在马来西亚开展业务，并以巴方在该国投资清真明胶生产为跨境投资的例子。

巴基斯坦投资部长凯塞尔·艾哈迈德·谢赫表示，两国在扩大商业联系、建立合资企业以及加强在区域和全球市场的存在方面拥有巨大潜力。他将信息技术、人工智能、先进技术、制造业、增值产业、矿产开采、农业、食品加工和清真产品列为可能的方向。

部长表示，马来西亚的技术经验可以补充巴基斯坦的自然资源、劳动力和庞大的消费市场。他补充说，巴基斯坦准备接受优质的马来西亚投资，这些投资将促进工业发展、技术转让、创造就业机会和出口增长。

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