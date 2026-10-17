美国防务公司Kratos Defense正寻求美国政府批准，在台湾生产联合研发的Mighty Hornet IV巡飞弹药。该公司无人系统部门总裁史蒂夫·芬德利在近期参与该设备于台湾南部一处设施进行的认证飞行测试后表示，据《台北时报》报道。

逐步实现生产本地化

芬德利表示，Kratos与台湾中山科学技术研究院的合作包括多个技术转让阶段。起初，Kratos将制造无人机机体，台湾方面则将安装关键任务组件和有效载荷。

在下一阶段，这家美国公司将供应组装套件。这将逐步发展台湾在生产、质量控制和系统集成方面的能力。最终目标是获得美国国务院的技术转让许可，从而在台湾建立完整的组装生产线。

芬德利还表示，若当地发展出批量生产能力，台湾可期待获得美国政府的Mighty Hornet IV订单。

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Mighty Hornet IV的性能

Mighty Hornet IV是一种喷气式巡飞弹药，按经济可承受的大规模生产理念开发。Kratos代表评估称，其打击能力约为有人驾驶战斗机能力的90%，单架成本为50万美元。

该无人机可达到0.7至0.85马赫的速度，即每小时864至1049公里。其机体基于Kratos公司的Firejet打造，台湾研究院则开发了传感器、导航系统、电子战套件和高爆战斗部。芬德利称，该系统适应台湾的使用条件。

此外，Kratos和中山研究院正在研发低可探测性无人机XQ-58 Valkyrie的一个版本。这种平台将以传感器、电子战能力和打击能力补充有人驾驶飞机，也可以借助机载人工智能独立行动或作为蜂群的一部分行动。

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