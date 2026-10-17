Rząd Nepalu przygotowuje zmiany w prawie, które mają ułatwić uznanie za zmarłe i rejestrację zgonów 5 285 osób nadal uznawanych za zaginione po wielkich powodziach z 26 sierpnia. Umożliwi to ich rodzinom ubieganie się o pomoc, odszkodowania i inne świadczenia przewidziane prawem, informuje The Hindu.

Zmiany w dwóch ustawach

Władze planują wprowadzić poprawki do ustawy o ograniczaniu ryzyka katastrof i zarządzaniu nimi oraz do ustawy o krajowej karcie identyfikacyjnej i rejestracji. Urzędnicy omówili tę kwestię 6 października na posiedzeniu specjalnej komisji parlamentarnej utworzonej w celu zbadania skutków katastrofy.

Zastępca sekretarza w Ministerstwie Prawa, Sprawiedliwości i Spraw Parlamentarnych, Subash Kumar Bhattarai, oświadczył, że obowiązujące przepisy są niewystarczające do uznawania za zmarłe i rejestracji zgonów osób, które zaginęły podczas klęski żywiołowej. Według urzędników poprawki będą procedowane w trybie przyspieszonym.

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Procedura prawna

Zgodnie z kodeksem cywilnym Nepalu osobę zazwyczaj uznaje się za zmarłą po 12 latach nieprzerwanej nieobecności. Jednocześnie artykuł 40 kodeksu przewiduje możliwość sądowego uznania za zmarłą, jeśli osoba zaginęła lub przypuszczalnie zginęła w wyniku katastrofy albo wypadku. Jednak istniejąca procedura sądowa okazała się trudna dla rodzin osób zaginionych po powodziach.

მინისტर prawa Sobita Gautam poinformowała, że rząd przygotowuje również zmiany w drodze rozporządzenia, ponieważ regularna sesja parlamentu się zakończyła. Operację poszukiwawczo-ratunkową po powodziach na rzekach Bhotekoshi i Trishuli zakończono 5 października, 40 dni po rozpoczęciu prac. Według zaktualizowanych danych Krajowego Urzędu ds. Ograniczania Ryzyka Katastrof i Zarządzania nimi powodzie pochłonęły co najmniej 1 455 ofiar śmiertelnych, a 5 285 osób uznano za zaginione.

Gwałtowne powodzie, które wystąpiły w pobliżu granicy Nepalu i Tybetu, zniszczyły miejscowości w północnej i centralnej części kraju. Strumienie wody porywały domy, pojazdy, drogi i mosty, a także uszkodziły obiekty hydroenergetyczne. Władze skoncentrowały się na rehabilitacji i odbudowie dotkniętych obszarów, a poszukiwania ludzkich szczątków i rzeczy będą kontynuowane podczas tych prac.

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