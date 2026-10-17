尼泊尔政府正在准备修改法律，以简化对8月26日大规模洪灾后仍被视为失踪的5,285人的死亡宣告及死亡登记。这将使他们的家属能够申请援助、赔偿和法律规定的其他款项，《印度教徒报》报道。

修改两部法律

当局计划修订《灾害风险降低与管理法》以及《国家身份证和登记法》。官员们于10月6日在为研究灾害后果而成立的特别议会委员会会议上讨论了这一问题。

法律、司法和议会事务部副秘书苏巴什·库马尔·巴塔赖表示，现行规定不足以对在自然灾害中失踪人员作出死亡宣告并进行死亡登记。官员们表示，修正案将通过加速程序推进。

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法律程序

根据尼泊尔《民法典》，一人通常在持续失踪12年后被视为死亡。与此同时，该法典第40条规定，如果一人失踪或被推定因灾害或事故死亡，可以由法院宣告死亡。不过，现有的司法程序对洪灾后失踪者的家属而言被证明较为复杂。

法律部长索维塔·高塔姆表示，由于议会常会已经结束，政府也在准备通过法令作出修改。博特科西河和特里苏利河洪灾后的搜救行动于10月5日结束，距离工作开始已过去40天。根据国家灾害风险降低与管理局更新的数据，洪灾已造成至少1,455人死亡，5,285人失踪。

发生在尼泊尔与西藏边境附近的突发洪水摧毁了该国北部和中部的居民点。洪水冲走了房屋、车辆、道路和桥梁，并损坏了水电设施。当局已将重点放在受灾地区的修复和重建上，同时将在这些工作期间继续搜寻人类遗骸和物品。

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