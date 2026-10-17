Правительство Непала готовит изменения в законодательство, которые должны упростить объявление смерти и ее регистрацию для 5 285 человек, до сих пор считающихся пропавшими без вести после масштабных наводнений 26 августа. Это позволит их семьям претендовать на помощь, компенсации и другие предусмотренные законом выплаты, сообщает The Hindu.

Изменения в двух законах

Власти планируют внести поправки в Закон о снижении риска стихийных бедствий и управлении ими, а также в Закон о национальной идентификационной карте и регистрации. Чиновники обсудили этот вопрос 6 октября на заседании специального парламентского комитета, созданного для изучения последствий катастрофы.

Заместитель секретаря Министерства права, юстиции и парламентских дел Субаш Кумар Бхаттараи заявил, что действующих норм недостаточно для объявления смерти и регистрации смерти людей, пропавших во время стихийного бедствия. По словам чиновников, поправки будут продвигаться по ускоренной процедуре.

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Юридическая процедура

Согласно Гражданскому кодексу Непала, человека обычно считают умершим после 12 лет непрерывного отсутствия. В то же время статья 40 кодекса предусматривает возможность судебного объявления смерти, если человек пропал без вести или предположительно погиб в результате катастрофы либо аварии. Однако существующая судебная процедура оказалась сложной для семей пропавших после наводнений.

Министр права Совита Гаутам сообщила, что правительство также готовит изменения посредством указа, поскольку регулярная сессия парламента завершилась. Поисково-спасательная операция после наводнений на реках Бхотекоши и Тришули была завершена 5 октября, через 40 дней после начала работ. По обновленным данным Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими, наводнения унесли не менее 1 455 жизней и оставили пропавшими без вести 5 285 человек.

Внезапные наводнения, возникшие возле границы Непала и Тибета, разрушили населенные пункты в северной и центральной частях страны. Потоки воды сносили дома, транспорт, дороги и мосты, а также повредили гидроэнергетические объекты. Власти сосредоточились на реабилитации и восстановлении пострадавших районов, при этом поиск человеческих останков и вещей продолжат во время этих работ.

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