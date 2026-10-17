USA zniosły ograniczenia dla meksykańskich linii lotniczych dotyczące uruchamiania nowych połączeń do Stanów Zjednoczonych z dwóch międzynarodowych lotnisk w Meksyku. Rząd Meksyku poinformował o tym 16 października.

Loty z dwóch lotnisk

Decyzja umożliwia przewoźnikom lotniczym otwieranie tras do USA z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Felipe Ángelesa oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Benito Juáreza w Meksyku.

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Odpowiednie oświadczenie opublikowały meksykańskie ministerstwa spraw zagranicznych, komunikacji i transportu. Ograniczenia USA wprowadzono w związku ze sporami lotniczymi między dwoma krajami.

Umowa o komunikacji lotniczej

Jak informuje The Hindu, Departament Transportu USA oświadczył, że decyzja odzwierciedla działania Meksyku podjęte w odpowiedzi na obawy Waszyngtonu dotyczące przestrzegania dwustronnej umowy o komunikacji lotniczej zawartej w 2015 roku.

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