США отменили ограничения для мексиканских авиакомпаний на запуск новых рейсов в Соединенные Штаты из двух международных аэропортов Мехико. Об этом 16 октября сообщило правительство Мексики.

Рейсы из двух аэропортов

Решение позволяет авиаперевозчикам открывать маршруты в США из Международного аэропорта имени Фелипе Анхелеса и Международного аэропорта имени Бенито Хуареса в Мехико.

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Соответствующее заявление опубликовали министерства иностранных дел, коммуникаций и транспорта Мексики. Ограничения США были введены на фоне авиационных споров между двумя странами.

Соглашение о воздушном сообщении

Как сообщает The Hindu, Министерство транспорта США заявило, что решение отражает шаги Мексики в ответ на обеспокоенность Вашингтона соблюдением двустороннего соглашения о воздушном сообщении, заключенного в 2015 году.

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