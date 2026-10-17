США отменили ограничения для мексиканских авиакомпаний — The Hindu
США отменили ограничения для мексиканских авиакомпаний на запуск новых рейсов в Соединенные Штаты из двух международных аэропортов Мехико. Об этом 16 октября сообщило правительство Мексики.
Рейсы из двух аэропортов
Решение позволяет авиаперевозчикам открывать маршруты в США из Международного аэропорта имени Фелипе Анхелеса и Международного аэропорта имени Бенито Хуареса в Мехико.
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Соответствующее заявление опубликовали министерства иностранных дел, коммуникаций и транспорта Мексики. Ограничения США были введены на фоне авиационных споров между двумя странами.
Соглашение о воздушном сообщении
Как сообщает The Hindu, Министерство транспорта США заявило, что решение отражает шаги Мексики в ответ на обеспокоенность Вашингтона соблюдением двустороннего соглашения о воздушном сообщении, заключенного в 2015 году.