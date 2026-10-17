Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii (TSE) zakazał kampanii wyborczej senatora Flávio Bolsonaro ponownego emitowania reklamy, która wiązała wypowiedź prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy z przemocą wobec dzieci. Decyzję 16 października wydała sędzia TSE Estela Aranha, informuje The Rio Times.

Co ustalił sąd

Strona Luli zwróciła się do sądu o interwencję. Zakaz dotyczy Partii Liberalnej (PL) oraz samego Bolsonaro. Według publikacji Aranha uznała, że nagranie wyrywało słowa Luli z kontekstu i wykraczało poza granice krytyki politycznej.

W reklamie wykorzystano fragment przemówienia prezydenta wygłoszonego 28 września w Belém. Lula mówił o badaniach przesiewowych w kierunku raka prostaty i porównywał podejście mężczyzn i kobiet do profilaktycznych badań lekarskich. Nagranie połączyło ten fragment ze stwierdzeniem, że dzieci nie należy dotykać od najmłodszych lat.

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Kontekst wyborów

Aranha zaznaczyła, że taka prezentacja mogła stworzyć u widzów wrażenie, iż Lula mówił o znęcaniu się nad dziećmi. Według CNN Brasil sąd nazwał to konstrukcją dyskursywną, a nie odmienną interpretacją bezspornego faktu.

Druga tura wyborów prezydenckich w Brazylii została wyznaczona na 25 października — dziewięć dni po decyzji. Mają w niej rywalizować urzędujący prezydent Lula oraz Flávio Bolsonaro, senator ze stanu Rio de Janeiro. W chwili publikacji kampania Bolsonaro nie skomentowała decyzji sądu, podał Estadão.

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