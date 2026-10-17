巴西高等选举法院（TSE）禁止参议员弗拉维奥·博索纳罗的竞选团队再次播放一则将总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的言论与针对儿童的暴力联系起来的广告。TSE法官埃斯特拉·阿拉尼亚于10月16日作出这一裁决，The Rio Times报道。

法院的认定

卢拉一方请求法院介入。该禁令适用于自由党（PL）以及博索纳罗本人。据该媒体报道，阿拉尼亚认为，该视频断章取义地使用了卢拉的话，并超出了政治批评的范围。

该广告使用了总统于9月28日在贝伦发表讲话的一段内容。卢拉谈及前列腺癌筛查，并比较了男性和女性对预防性体检的态度。该视频将这段内容与一句称不应从小触碰儿童的话拼接在一起。

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选举背景

阿拉尼亚指出，这种呈现方式可能让观众产生卢拉在谈论虐待儿童的印象。据CNN Brasil消息，法院称这是一种话语构建，而非对无可争议事实的另一种解读。

巴西总统选举第二轮定于10月25日举行——即该裁决作出九天后。现任总统卢拉和来自里约热内卢州的参议员弗拉维奥·博索纳罗预计将在该轮选举中竞争。截至发稿时，博索纳罗的竞选团队尚未对法院裁决发表评论，Estadão报道。

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