Суд Бразилії заборонив рекламу сенатора Болсонару про Лулу — The Rio Times

Вищий виборчий суд Бразилії (TSE) заборонив виборчій кампанії сенатора Флавіу Болсонару повторно показувати рекламу, що пов’язувала вислів президента Луїса Інасіу Лули да Сілви з насильством над дітьми. Рішення 16 жовтня ухвалила міністерка TSE Естела Аранья, повідомляє The Rio Times.

Що встановив суд

Сторона Лули звернулася до суду з вимогою втрутитися. Заборона поширюється на Ліберальну партію (PL) та самого Болсонару. За даними видання, Аранья дійшла висновку, що ролик виривав слова Лули з контексту та виходив за межі політичної критики.

У рекламі використали фрагмент промови президента, виголошеної 28 вересня в Белені. Лула говорив про обстеження на рак простати та порівнював ставлення чоловіків і жінок до профілактичних медичних оглядів. Ролик поєднав цей уривок із фразою про те, що дітей не потрібно торкатися змалку.

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Контекст виборів

Аранья зазначила, що така подача могла створити у глядачів враження, ніби Лула говорив про жорстоке поводження з дітьми. За інформацією CNN Brasil, суд назвав це дискурсивною конструкцією, а не іншим тлумаченням незаперечного факту.

Другий тур президентських виборів у Бразилії призначено на 25 жовтня — через дев’ять днів після рішення. У ньому мають змагатися чинний президент Лула та сенатор від штату Ріо-де-Жанейро Флавіу Болсонару. На час публікації Estadão кампанія Болсонару не коментувала рішення суду.

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