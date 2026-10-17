Высший избирательный суд Бразилии (TSE) запретил избирательной кампании сенатора Флавиу Болсонару повторно показывать рекламу, которая связывала высказывание президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы с насилием над детьми. Решение 16 октября приняла судья TSE Эстела Аранья, сообщает The Rio Times.

Что установил суд

Сторона Лулы обратилась в суд с требованием вмешаться. Запрет распространяется на Либеральную партию (PL) и самого Болсонару. По данным издания, Аранья пришла к выводу, что ролик вырывал слова Лулы из контекста и выходил за рамки политической критики.

В рекламе использовали фрагмент речи президента, произнесённой 28 сентября в Белене. Лула говорил об обследованиях на рак простаты и сравнивал отношение мужчин и женщин к профилактическим медицинским осмотрам. Ролик соединил этот отрывок с фразой о том, что детей не нужно трогать с раннего возраста.

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Контекст выборов

Аранья отметила, что такая подача могла создать у зрителей впечатление, будто Лула говорил о жестоком обращении с детьми. По информации CNN Brasil, суд назвал это дискурсивной конструкцией, а не иным толкованием неоспоримого факта.

Второй тур президентских выборов в Бразилии назначен на 25 октября — через девять дней после решения. В нём должны соперничать действующий президент Лула и сенатор от штата Рио-де-Жанейро Флавиу Болсонару. На момент публикации кампания Болсонару не комментировала решение суда, сообщила Estadão.

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