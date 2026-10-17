USA proponują opłatę 70 tys. dolarów za program OPT — The Hindu

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA zaproponował wprowadzenie dla zagranicznych studentów z wizami F-1 opłaty w wysokości co najmniej 70 tys. dolarów za praktyczne szkolenie w miejscu pracy w ramach programu Optional Practical Training (OPT). Propozycja została przedstawiona w rządowym komunikacie opublikowanym 7 października 2026 roku.

Warunki propozycji

Zgodnie z inicjatywą posiadacze nieimigracyjnych wiz studenckich F-1 mieliby płacić 70 tys. dolarów certyfikowanej instytucji za udział w programie OPT. Za każde dodatkowe praktyczne szkolenie proponuje się ustanowienie opłaty w wysokości 30 tys. dolarów.

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Inicjatywa jest częścią szerszych działań administracji prezydenta Donalda Trumpa dotyczących posiadaczy zagranicznych wiz, informuje The Hindu. W komunikacie Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego mowa jest o zagranicznych studentach, którzy chcą pracować w USA.

Kontekst programu

Program OPT przewiduje szkolenie w miejscu pracy dla zagranicznych studentów z wizami F-1. Źródło wskazuje również, że program H-1B przez dziesięciolecia dawał młodym inżynierom i naukowcom z różnych krajów, w tym z Indii i Chin, możliwość uzyskania po studiach na amerykańskich uniwersytetach wysoko płatnej pracy oraz drogi do stałego pobytu w kraju.

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