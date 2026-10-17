США пропонують запровадити плату $70 тисяч за програму OPT — The Hindu

Міністерство внутрішньої безпеки США запропонувало запровадити для іноземних студентів із візами F-1 плату щонайменше $70 тисяч за практичне навчання на робочому місці в межах програми Optional Practical Training (OPT). Про пропозицію йдеться в урядовому повідомленні, оприлюдненому 7 жовтня 2026 року.

Умови пропозиції

Згідно з ініціативою, власники неімміграційних студентських віз F-1 мали б сплачувати $70 тисяч сертифікованій установі за участь у програмі OPT. За будь-яке додаткове практичне навчання пропонується встановити плату $30 тисяч.

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Ініціатива є частиною ширших дій адміністрації президента Дональда Трампа щодо власників іноземних віз, повідомляє The Hindu. У повідомленні Міністерства внутрішньої безпеки йдеться про іноземних студентів, які хочуть працювати у США.

Контекст програми

Програма OPT передбачає навчання на робочому місці для іноземних студентів із візами F-1. У джерелі також зазначається, що програма H-1B протягом десятиліть давала молодим інженерам і науковцям з різних країн, зокрема Індії та Китаю, можливість після навчання в університетах США отримати високооплачувану роботу та шлях до постійного проживання у країні.

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