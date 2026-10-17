США предлагают ввести плату $70 тысяч за программу OPT — The Hindu

Министерство внутренней безопасности США предложило ввести для иностранных студентов с визами F-1 плату не менее $70 тысяч за практическое обучение на рабочем месте в рамках программы Optional Practical Training (OPT). О предложении говорится в правительственном уведомлении, опубликованном 7 октября 2026 года.

Условия предложения

Согласно инициативе, владельцы неиммиграционных студенческих виз F-1 должны были бы платить $70 тысяч сертифицированному учреждению за участие в программе OPT. За любое дополнительное практическое обучение предлагается установить плату в размере $30 тысяч.

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Инициатива является частью более широких действий администрации президента Дональда Трампа в отношении владельцев иностранных виз, сообщает The Hindu. В уведомлении Министерства внутренней безопасности говорится об иностранных студентах, которые хотят работать в США.

Контекст программы

Программа OPT предусматривает обучение на рабочем месте для иностранных студентов с визами F-1. В источнике также отмечается, что программа H-1B на протяжении десятилетий давала молодым инженерам и ученым из разных стран, в частности Индии и Китая, возможность после обучения в университетах США получить высокооплачиваемую работу и путь к постоянному проживанию в стране.

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