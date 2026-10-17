В Мексике троих мужчин приговорили каждого к 158 годам и девяти месяцам лишения свободы за убийство австралийских братьев Джейка и Каллума Робинсонов и их друга Картера Роуда. Приговор касается преступления, совершенного в 2024 году.

Осужденные по делу

Как сообщает ABC News, осужденными являются Хесус Херардо, известный как Эль Кекас, Иринео Франсиско и Анхель Хесус. Их полные имена не раскрываются по юридическим причинам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Серфинговая поездка

На прошлой неделе всех троих признали виновными в убийстве при отягчающих обстоятельствах и нескольких связанных с ним преступлениях. Джейк и Каллум Робинсоны, а также Картер Роуд погибли во время серфинговой поездки в мексиканском регионе Нижняя Калифорния на побережье Тихого океана в апреле 2024 года. Во время убийств они находились в кемпинге.

Читай нас в