W Meksyku trzech mężczyzn skazano na 158 lat i dziewięć miesięcy pozbawienia wolności każdego za zabójstwo australijskich braci Jake’a i Calluma Robinsonów oraz ich przyjaciela Cartera Rhoada. Wyrok dotyczy przestępstwa popełnionego w 2024 roku.

Skazani w sprawie

Jak podaje ABC News, skazanymi są Jesús Gerardo, znany jako El Kekas, Irineo Francisco oraz Ángel Jesús. Ich pełne nazwiska nie zostały ujawnione z powodów prawnych.

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Wyjazd surfingowy

W ubiegłym tygodniu cała trójka została uznana za winną zabójstwa w okolicznościach obciążających oraz kilku powiązanych przestępstw. Jake i Callum Robinsonowie oraz Carter Rhoad zginęli podczas wyjazdu surfingowego w meksykańskim regionie Baja California na wybrzeżu Pacyfiku w kwietniu 2024 roku. W chwili zabójstw przebywali na kempingu.

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