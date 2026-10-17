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Новости Мир

В Британии задержали двух латвийцев на базе RAF Molesworth — The Hindu

Фёдор Крыштовский 17 Октября 2026 05:25
В Британии задержали двух латвийцев на базе RAF Molesworth — The Hindu

В Великобритании задержали двух граждан Латвии, которых рано утром в четверг обнаружили в пределах периметра авиабазы RAF Molesworth в графстве Кембриджшир. Как сообщает The Hindu, на базе размещены разведывательные структуры США и НАТО.

Подозрение в проникновении

Контртеррористическая полиция заявила, что мужчин задержали по подозрению в проникновении в запрещенное место с целью, которая могла нанести ущерб интересам Великобритании.

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Разведывательные структуры на базе

RAF Molesworth расположена примерно в 112 километрах к северу от Лондона и эксплуатируется Военно-воздушными силами США. На ее территории работает Центр интеграции разведывательной информации НАТО, который предоставляет данные Верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Также на базе размещен разведывательный персонал Африканского командования США.

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