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Wiadomości Świat

W Wielkiej Brytanii zatrzymano dwóch Łotyszy w bazie RAF Molesworth — The Hindu

Fedir Krysztowski 17 października 2026 05:25
W Wielkiej Brytanii zatrzymano dwóch Łotyszy w bazie RAF Molesworth — The Hindu

W Wielkiej Brytanii zatrzymano dwóch obywateli Łotwy, których wcześnie w czwartek znaleziono w obrębie obwodu bazy lotniczej RAF Molesworth w hrabstwie Cambridgeshire. Jak podaje The Hindu, w bazie znajdują się struktury wywiadowcze USA i NATO.

Podejrzenie wtargnięcia

Policja antyterrorystyczna oświadczyła, że mężczyzn zatrzymano pod zarzutem wtargnięcia do miejsca objętego zakazem w celu, który mógł zaszkodzić interesom Wielkiej Brytanii.

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Struktury wywiadowcze w bazie

RAF Molesworth znajduje się około 112 kilometrów na północ od Londynu i jest eksploatowana przez Siły Powietrzne USA. Na jej terenie działa Centrum Integracji Danych Wywiadowczych NATO, które przekazuje informacje Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie.

W bazie stacjonuje również personel wywiadowczy Dowództwa Afrykańskiego USA.

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