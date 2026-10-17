Protestujący przerwali wiec Trumpa w Teksasie — The Hindu

Protestujący przerwali przedwyborczy wiec prezydenta USA Donalda Trumpa w San Antonio w Teksasie, gdzie wezwał on wyborców do poparcia kandydata Partii Republikańskiej do Senatu USA, Kena Paxtona.

Poparcie dla Paxtona

Wydarzenie odbyło się 7 października na wypełnionej po brzegi arenie Freeman Coliseum. Paxton, który pełni funkcję prokuratora generalnego Teksasu, kandyduje do Senatu USA. Trump próbował zmobilizować wyborców do poparcia kandydata w stanie, który The Hindu nazywa najludniejszym spośród stanów, w których tradycyjnie wygrywają Republikanie.

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W chwili odbywania się wiecu do dnia głosowania pozostawał mniej niż miesiąc. Publikacja pisze, że niskie wskaźniki poparcia dla Trumpa, wojna z Iranem oraz gwałtowny wzrost cen benzyny stwarzały problemy dla Partii Republikańskiej niemal we wszystkich stanach.

Komentarze na temat Iranu

Podczas przemówienia Trump doprecyzował również wcześniejsze komentarze, które mogły sprawiać wrażenie, że zbombardowanie amerykańskiego miasta byłoby niewielką ceną za wojnę z Iranem. Według niego Iran może spróbować przeprowadzić atak rakietowy na amerykańskie miasto.

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