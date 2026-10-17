Протестувальники перервали мітинг Трампа в Техасі — The Hindu

Протестувальники перервали передвиборчий мітинг президента США Дональда Трампа в Сан-Антоніо, штат Техас, де він закликав виборців підтримати кандидата від Республіканської партії до Сенату США Кена Пакстона.

Підтримка Пакстона

Захід відбувся 7 жовтня на переповненій арені Freeman Coliseum. Пакстон, який обіймає посаду генерального прокурора Техасу, балотується до Сенату США. Трамп намагався згуртувати виборців на підтримку кандидата в штаті, який The Hindu називає найбільш населеним серед штатів, де традиційно перемагають республіканці.

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На момент проведення мітингу до дня голосування залишалося менш ніж місяць. Видання пише, що низькі рейтинги схвалення Трампа, війна з Іраном і стрімке зростання цін на бензин створювали проблеми для Республіканської партії майже в усіх штатах.

Коментарі про Іран

Під час виступу Трамп також уточнив попередні коментарі, які могли створити враження, ніби бомбардування американського міста стало б невеликою ціною за війну з Іраном. За його словами, Іран може спробувати завдати ракетного удару по американському місту.

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