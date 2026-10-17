Протестующие прервали митинг Трампа в Техасе — The Hindu

Протестующие прервали предвыборный митинг президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, где он призвал избирателей поддержать кандидата от Республиканской партии в Сенат США Кена Пакстона.

Поддержка Пакстона

Мероприятие состоялось 7 октября на переполненной арене Freeman Coliseum. Пакстон, занимающий должность генерального прокурора Техаса, баллотируется в Сенат США. Трамп пытался сплотить избирателей в поддержку кандидата в штате, который The Hindu называет самым густонаселенным среди штатов, где традиционно побеждают республиканцы.

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На момент проведения митинга до дня голосования оставалось менее месяца. Издание пишет, что низкие рейтинги одобрения Трампа, война с Ираном и резкий рост цен на бензин создавали проблемы для Республиканской партии почти во всех штатах.

Комментарии об Иране

Во время выступления Трамп также уточнил предыдущие комментарии, которые могли создать впечатление, будто бомбардировка американского города стала бы небольшой ценой за войну с Ираном. По его словам, Иран может попытаться нанести ракетный удар по американскому городу.

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