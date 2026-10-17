W Panamie po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,5, które miało miejsce 9 października, zarejestrowano 746 wstrząsów wtórnych. Jak informuje Anadolu Agency, naukowcy sprawdzają również doniesienia o możliwych zmianach na pacyficznym wybrzeżu kraju.

Wstrząsy wtórne mogą trwać do dwóch miesięcy

Dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Panamskiego Nestor Luque powiedział gazecie La Prensa, że wstrząsy wtórne po trzęsieniu ziemi o takiej sile mogą trwać od jednego do dwóch miesięcy. Według niego ognisko trzęsienia znajdowało się na głębokości mniejszej niż 10 kilometrów, a uwolniona energia powoduje dalsze dostosowywanie się bloków tektonicznych.

Zapisy sejsmiczne wskazują, że siła powtarzających się wstrząsów stopniowo maleje. Luque zauważył również, że trzęsienia ziemi zarejestrowane w Chiriquí i Bocas del Toro są związane z innymi systemami uskoków i niekoniecznie mają związek z trzęsieniem ziemi z 9 października.

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Naukowcy sprawdzą zmiany na wybrzeżu

Mieszkańcy pacyficznego wybrzeża informowali o odsłoniętych skałach i miejscach, w których morze rzekomo się cofnęło. Geolodzy mają zbadać te obszary, aby ustalić, czy zmiany są związane z ruchami uskoków, które mogą podnosić lub obniżać przybrzeżny ląd.

Badacze analizują również doniesienia o szarawym odcieniu wody. Według Luquego przyczyną może być kontakt wód podziemnych z minerałami uwolnionymi po trzęsieniu ziemi, jednak ustalenie przyczyny wymaga analiz chemicznych. Na wyspie Isla Cañas w prowincji Los Santos mieszkańcy twierdzili, że wyspa rzekomo się rozdzieliła; geolodzy sprawdzą, czy pęknięcia sięgają morza.

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