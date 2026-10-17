В Панаме после землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего 9 октября, зарегистрировали 746 афтершоков. Как сообщает Anadolu Agency, ученые также проверяют сообщения о возможных изменениях на тихоокеанском побережье страны.

Афтершоки могут продолжаться до двух месяцев

Директор Института наук о Земле Панамского университета Нестор Луке заявил газете La Prensa, что афтершоки после землетрясения такой силы могут продолжаться от одного до двух месяцев. По его словам, очаг землетрясения залегал на глубине менее 10 километров, а высвобожденная энергия вызывает дальнейшее приспособление тектонических блоков.

Сейсмические записи свидетельствуют о том, что сила повторных толчков постепенно уменьшается. Луке также отметил, что землетрясения, зарегистрированные в Чирики и Бокас-дель-Торо, связаны с другими системами разломов и не обязательно имеют связь с землетрясением 9 октября.

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Ученые проверят изменения на побережье

Жители тихоокеанского побережья сообщали об обнажившихся скалах и участках, где море якобы отступило. Геологи должны исследовать эти территории, чтобы установить, связаны ли изменения с движениями разломов, которые могут поднимать или опускать прибрежную сушу.

Исследователи также изучают сообщения о сероватом оттенке воды. По словам Луке, причиной может быть контакт подземных вод с минералами, высвободившимися после землетрясения, однако для установления причины необходимы химические анализы. На острове Исла-Каньяс в провинции Лос-Сантос жители заявили, что остров якобы разделился; геологи проверят, простираются ли трещины до моря.

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