Панама: 746 афтершоків після землетрусу магнітудою 7,5 — Anadolu Agency

У Панамі після землетрусу магнітудою 7,5, що стався 9 жовтня, зареєстрували 746 афтершоків. Як повідомляє Anadolu Agency, науковці також перевіряють повідомлення про можливі зміни на тихоокеанському узбережжі країни.

Афтершоки можуть тривати до двох місяців

Директор Інституту геонаук Панамського університету Нестор Луке заявив газеті La Prensa, що афтершоки після землетрусу такої сили можуть тривати від одного до двох місяців. За його словами, осередок землетрусу залягав на глибині менш як 10 кілометрів, а вивільнена енергія спричиняє подальше пристосування тектонічних блоків.

Сейсмічні записи свідчать, що сила повторних поштовхів поступово зменшується. Луке також зазначив, що землетруси, зареєстровані в Чирикі та Бокас-дель-Торо, пов'язані з іншими системами розломів і не обов'язково мають зв'язок із землетрусом 9 жовтня.

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Науковці перевірять зміни на узбережжі

Жителі тихоокеанського узбережжя повідомляли про оголені скелі та ділянки, де море начебто відступило. Геологи мають дослідити ці території, щоб встановити, чи пов'язані зміни з рухами розломів, які можуть піднімати або опускати прибережну сушу.

Дослідники також вивчають повідомлення про сіруватий відтінок води. За словами Луке, причиною може бути контакт підземних вод із мінералами, що вивільнилися після землетрусу, однак для встановлення причини потрібні хімічні аналізи. На острові Ісла-Каньяс у провінції Лос-Сантос жителі заявили, що острів начебто розділився; геологи перевірять, чи простягаються тріщини до моря.

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