巴拿马在10月9日发生7.5级地震后，已记录到746次余震。阿纳多卢通讯社报道称，科学家还在核查有关该国太平洋海岸可能发生变化的报告。

余震可能持续长达两个月

巴拿马大学地球科学研究所所长内斯托尔·卢克向《La Prensa》报表示，如此强度的地震后，余震可能持续一到两个月。据他称，震源深度不足10公里，释放的能量正在导致构造块体进一步调整。

地震记录显示，反复震动的强度正在逐渐减弱。卢克还指出，在奇里基和博卡斯-德尔托罗记录到的地震与其他断层系统有关，并不一定与10月9日的地震存在关联。

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科学家将调查海岸变化

太平洋海岸居民报告称，出现了裸露岩石以及海水据称退去的区域。地质学家将调查这些地区，以确定这些变化是否与可能抬升或降低沿海陆地的断层运动有关。

研究人员还在研究有关水体呈灰色调的报告。卢克表示，原因可能是地下水与地震后释放的矿物质接触，但要确定原因仍需进行化学分析。在洛斯桑托斯省的卡尼亚斯岛，居民称该岛据称已经分裂；地质学家将检查裂缝是否延伸至海中。

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