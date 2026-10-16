Авианалёты в Судане убили как минимум 72 золотоискателей — OilPrice

По меньшей мере 72 старателя, добывавших золото, погибли 10 октября в результате авианалётов в районе Шамаль-аль-Вади на крайнем севере суданского штата Красное море. Выжившие оценивают число погибших более чем в 200 человек, сообщает OilPrice.

Обвинения в адрес египетских ВВС

Старатели и суданские правозащитные группы обвиняют в ударах египетские ВВС. В то же время ни одно правительство не взяло на себя ответственность за атаку. Египет считает спорную территорию своей и заявляет, что его операции против незаконной добычи полезных ископаемых проходили в пределах границ Египта.

Это уже второй смертоносный удар в том же районе с июня. Тогда сообщалось о гибели более 50 человек, а пограничные силы Египта изъяли 86 тонн золотоносной руды.

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Торговля суданским золотом

По данным издания, в 2025 году в Судане добыли около 70 тонн золота, но официально экспортировали менее 15 тонн. Большую часть добычи, по оценке OilPrice, вывозили контрабандой или перерабатывали неформально.

Египет стал вторым крупнейшим покупателем официального экспорта золота из Судана в том году: страна приобрела 4,9 тонны металла на 517 млн долларов. Этот объём был почти в 20 раз больше, чем в 2024 году.

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