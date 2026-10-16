У Судані авіаудари вбили щонайменше 72 золотошукачів — OilPrice

Щонайменше 72 старателі, які видобували золото, загинули 10 жовтня внаслідок авіаударів у районі Шамаль-аль-Ваді на крайній півночі суданського штату Червоне море. Ті, хто вижив, оцінюють кількість загиблих більш як у 200 осіб, повідомляє OilPrice.

Звинувачення щодо єгипетської авіації

Старателі та суданські правозахисні групи звинувачують в ударах єгипетську авіацію. Водночас жоден уряд не взяв на себе відповідальність за атаку. Єгипет вважає спірну територію своєю та заявляє, що його операції проти незаконного видобутку корисних копалин відбувалися в межах кордонів Єгипту.

Це вже другий смертоносний удар у тому самому районі від червня. Тоді повідомлялося про загибель понад 50 людей, а прикордонні сили Єгипту вилучили 86 тонн золотоносної руди.

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Торгівля суданським золотом

За даними видання, у 2025 році в Судані видобули близько 70 тонн золота, але офіційно експортували менш як 15 тонн. Більшу частину видобутку, за оцінкою OilPrice, вивозили контрабандою або переробляли неформально.

Єгипет став другим найбільшим покупцем офіційного експорту золота із Судану того року: країна придбала 4,9 тонни металу на 517 млн доларів. Цей обсяг був майже у 20 разів більшим, ніж у 2024 році.

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