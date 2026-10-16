Naloty w Sudanie zabiły co najmniej 72 poszukiwaczy złota — OilPrice

Co najmniej 72 poszukiwaczy złota zginęło 10 października w wyniku nalotów w rejonie Shamal al-Wadi na dalekiej północy sudańskiego stanu Morze Czerwone. Ocaleni szacują, że zginęło ponad 200 osób, podaje OilPrice.

Oskarżenia wobec egipskich sił powietrznych

Poszukiwacze złota i sudańskie grupy obrony praw człowieka oskarżają o przeprowadzenie nalotów egipskie siły powietrzne. Jednocześnie żaden rząd nie przyznał się do odpowiedzialności za atak. Egipt uważa sporne terytorium za własne i twierdzi, że jego operacje przeciwko nielegalnemu wydobyciu odbywały się w granicach Egiptu.

To już drugi śmiertelny atak w tym samym rejonie od czerwca. Wówczas informowano o śmierci ponad 50 osób, a egipskie siły graniczne skonfiskowały 86 ton rudy zawierającej złoto.

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Handel sudańskim złotem

Według publikacji w 2025 roku w Sudanie wydobyto około 70 ton złota, ale oficjalnie wyeksportowano mniej niż 15 ton. Większość wydobycia, według szacunków OilPrice, została wywieziona przemytem lub przetworzona nieformalnie.

Egipt stał się drugim największym nabywcą oficjalnego eksportu złota z Sudanu w tym roku: kraj kupił 4,9 tony metalu za 517 mln dolarów. Wolumen ten był niemal 20 razy większy niż w 2024 roku.

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