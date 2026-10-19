Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в понедельник проводит встречу с руководителями силовых структур после двух дней беспорядков в Милане. Ущерб от беспорядков оценивается более чем в 500 млн евро, сообщает ANSA English.

Погромы и столкновения с полицией

Беспорядки начались в субботу во время демонстрации из-за кризиса стоимости жизни и продолжились в воскресенье. Группы молодых людей, многие из которых были в капюшонах и черной одежде, собирались возле магазинов и супермаркетов, разбивали витрины, грабили торговые заведения и быстро расходились.

Участники беспорядков также вступали в столкновения с полицией, бросая в правоохранителей камни, бутылки и фальшфейеры. Были задержаны более 200 человек, 80% из которых — несовершеннолетние. ANSA отмечает, что события напоминали насилие, происходящее во Франции.

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Реакция правительства и политический спор

Беспорядки произошли после антиправительственных протестов старшеклассников в пятницу, которые в нескольких городах Италии сопровождались инцидентами. Мелони пообещала, что ее правительство применит новые инструменты, чтобы остановить людей, сеющих хаос.

Партия «Лига» вице-премьера и министра транспорта Маттео Сальвини призывает распространить на несовершеннолетних меры превентивного задержания известных нарушителей порядка перед потенциально проблемными мероприятиями. Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози обвинил мэра Милана Джузеппе Салу в левых взглядах после того, как тот заявил о недостаточном количестве полиции для предотвращения беспорядков.

Партии правящей коалиции также упрекнули оппозицию в недостаточно решительном осуждении насилия. Лидер Демократической партии Элли Шляйн ответила, что ее политическая сила всегда осуждала насилие, и заявила: правительство не должно использовать эти события для заглушения голосов тысяч людей, мирно протестующих по всей стране из-за невозможности заработать на жизнь.

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