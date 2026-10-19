Прем’єрка Мелоні проводить нараду після заворушень у Мілані — ANSA English

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні в понеділок проводить зустріч із керівниками силових структур після дводенних заворушень у Мілані. Збитки від безладів оцінюють у понад 500 млн євро, повідомляє ANSA English.

Погроми та сутички з поліцією

Заворушення почалися в суботу під час демонстрації через кризу вартості життя та продовжилися в неділю. Групи молодих людей, багато з яких були в капюшонах і чорному одязі, збиралися біля магазинів і супермаркетів, били вітрини, грабували торговельні заклади та швидко розходилися.

Учасники заворушень також вступали в сутички з поліцією, кидаючи в правоохоронців каміння, пляшки та фаєри. Було затримано понад 200 людей, 80% із яких — неповнолітні. ANSA зазначає, що події нагадували насильство, яке відбувається у Франції.

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Реакція уряду та політична суперечка

Заворушення сталися після антиурядових протестів старшокласників у п’ятницю, які в кількох містах Італії супроводжувалися інцидентами. Мелоні пообіцяла, що її уряд застосує нові інструменти, щоб зупинити людей, які сіють хаос.

Партія «Ліга» віцепрем’єра та міністра транспорту Маттео Сальвіні закликає поширити на неповнолітніх заходи превентивного затримання відомих порушників порядку перед потенційно проблемними заходами. Міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі звинуватив мера Мілана Джузеппе Салу в лівих поглядах після того, як той заявив про недостатню кількість поліції для запобігання безладам.

Партії правлячої коаліції також дорікнули опозиції недостатньо рішучим засудженням насильства. Лідерка Демократичної партії Еллі Шляйн відповіла, що її політична сила завжди засуджувала насильство, та заявила: уряд не повинен використовувати ці події для заглушення голосів тисяч людей, які мирно протестують по всій країні через неможливість заробити на життя.

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