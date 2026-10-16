В Нидерландах крупнейшая сеть супермаркетов Albert Heijn, принадлежащая оператору Ahold, постепенно восстанавливается после киберинцидента. Веб-сайты и службы онлайн-доставки продуктов сетей Ahold оставались недоступными пятый день после того, как компания отключила часть собственных ИТ-систем, сообщает Channel NewsAsia.

Сбои в работе Albert Heijn

Сбой начался 11 октября. Он нарушил работу распределительных центров Albert Heijn и привел к пустым полкам с овощами и фруктами в магазинах. Физические магазины сети продолжают работать.

В Albert Heijn заявили, что не ожидают восстановления онлайн-доставки раньше воскресенья. Представитель Ahold отметил, что материнская компания не может комментировать ситуацию в отдельных сетях.

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Призыв подать заявление

Министр юстиции Нидерландов Давид ван Веел призвал Ahold подать заявление о преступлении в связи с инцидентом. Компания не называет событие хакерской атакой и заявляла, что данные клиентов, работников и партнеров не были украдены.

В заявлении от 14 октября Ahold сообщила, что привлекла к расследованию внутренние команды и внешних специалистов по кибербезопасности. Компания также взаимодействует с соответствующими органами власти и другими сторонами, однако не раскрывает подробностей из-за продолжающегося расследования и соображений безопасности.

Американские бренды Ahold, в частности Stop & Shop, Giant Food, Hannaford и Food Lion, входят в число крупнейших продовольственных ритейлеров США.

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