Онлайн-сервіси Ahold недоступні п’ятий день після кіберінциденту — Channel NewsAsia

У Нідерландах найбільша мережа супермаркетів Albert Heijn, що належить оператору Ahold, поступово відновлюється після кіберінциденту. Вебсайти та служби онлайн-доставки продуктових мереж Ahold залишалися недоступними п’ятий день після того, як компанія відключила частину власних ІТ-систем, повідомляє Channel NewsAsia.

Збої в роботі Albert Heijn

Збій розпочався 11 жовтня. Він порушив роботу розподільчих центрів Albert Heijn і призвів до порожніх полиць з овочами та фруктами в магазинах. Фізичні магазини мережі продовжують працювати.

У Albert Heijn заявили, що не очікують відновлення онлайн-доставки раніше неділі. Представник Ahold зазначив, що материнська компанія не може коментувати ситуацію в окремих мережах.

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Заклик подати заяву

Міністр юстиції Нідерландів Давід ван Веел закликав Ahold подати заяву про кримінальне правопорушення у зв’язку з інцидентом. Компанія не називає подію хакерською атакою та заявляла, що дані клієнтів, працівників і партнерів не були викрадені.

У заяві від 14 жовтня Ahold повідомила, що до розслідування залучила внутрішні команди та зовнішніх фахівців із кібербезпеки. Компанія також взаємодіє з відповідними органами влади й іншими сторонами, однак не розкриває подробиць через триваюче розслідування та міркування безпеки.

Американські бренди Ahold, зокрема Stop & Shop, Giant Food, Hannaford і Food Lion, входять до числа найбільших продовольчих ритейлерів США.

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