在荷兰，运营商Ahold旗下最大的连锁超市Albert Heijn正在网络事件后逐步恢复。该公司关闭部分自身IT系统后，Ahold旗下连锁超市的网站和在线食品配送服务已连续第五天无法使用，Channel NewsAsia报道。

Albert Heijn运营中断

故障始于10月11日。它扰乱了Albert Heijn配送中心的运营，并导致门店的蔬菜和水果货架出现空缺。该连锁店的实体门店继续营业。

Albert Heijn表示，预计在线配送不会在周日之前恢复。一名Ahold代表指出，母公司无法就个别连锁店的情况发表评论。

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呼吁提交报案

荷兰司法部长戴维·范韦尔呼吁Ahold就该事件提交刑事犯罪报案。该公司并未将此事件称为黑客攻击，并曾表示客户、员工和合作伙伴的数据没有被盗。

Ahold在10月14日的声明中表示，已让内部团队和外部网络安全专家参与调查。该公司还正与相关政府部门及其他方面沟通，但鉴于调查仍在进行及安全考虑，未披露细节。

Ahold的美国品牌，包括Stop & Shop、Giant Food、Hannaford和Food Lion，属于美国最大的食品零售商之列。

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