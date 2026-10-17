瑞典萨博公司在其位于林雪平的工厂推出了首架为瑞典制造的GlobalEye预警与控制飞机。该机在瑞典服役时将被命名为S 106，计划于2027年交付，AeroTime报道。

S 106在首次飞行前必须接受测试和验证。预计瑞典将成为首个运营GlobalEye的北约国家。该系统将萨博生产的Erieye Extended Range雷达与安装在庞巴迪Global 6000公务机上的其他主动和被动传感器相结合。

新飞机的能力

GlobalEye用于探测和跟踪空中、海上及地面目标，并向飞机、舰船和地面部队传递信息。萨博表示，Erieye Extended Range雷达的探测距离超过550公里。

Global 6000平台也用于瑞典新型政府运输机TP 106，该机已于2026年早些时候交付。共用平台可简化人员培训、技术维护和备件供应方面的协作。

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替换ASC 890飞机

瑞典国防装备管理局FMV于2022年6月根据一份价值约73亿瑞典克朗的合同订购了两架GlobalEye飞机。2024年6月，FMV行使了购买第三架飞机的选择权，其价值约为26亿克朗；该机的合同交付期将持续至2029年。

新飞机将替换萨博340 ASC 890雷达监视飞机，瑞典政府曾于2024年5月承诺将这些飞机移交给乌克兰。乌克兰国防部于2026年9月确认，瑞典提供的ASC 890在同年3月执行了首次作战任务。

与荷兰及北约的合作

荷兰于2026年9月与瑞典签署意向书，购买一架GlobalEye。预计荷兰飞机将加入由三架瑞典GlobalEye组成的联合机队，荷兰人员将从2028年起获得使用瑞典飞机的权限。同时，萨博强调，在宣布该安排时尚未收到荷兰的订单。

北约还宣布，计划与萨博启动谈判，采购最多10架GlobalEye，以替换老旧的波音E-3A Sentry AWACS飞机。这项多国采购将独立于瑞典和法国的国家订单，以及荷兰计划中的采购。

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