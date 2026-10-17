Szwedzka firma Saab zaprezentowała w swoim zakładzie w Linköping pierwszy samolot wczesnego ostrzegania i kontroli GlobalEye wyprodukowany dla Szwecji. W szwedzkiej służbie samolot otrzyma oznaczenie S 106, a jego dostawa jest planowana na 2027 rok, informuje AeroTime.

Przed pierwszym lotem S 106 musi przejść testy i weryfikację. Oczekuje się, że Szwecja stanie się pierwszym państwem NATO eksploatującym GlobalEye. System łączy radar Erieye Extended Range produkcji Saab z innymi aktywnymi i pasywnymi sensorami zainstalowanymi na odrzutowcu biznesowym Bombardier Global 6000.

Możliwości nowego samolotu

GlobalEye jest przeznaczony do wykrywania i śledzenia celów w powietrzu, na morzu i na lądzie, a także do przekazywania informacji samolotom, okrętom i siłom lądowym. Saab twierdzi, że radar Erieye Extended Range ma zasięg ponad 550 kilometrów.

Platforma Global 6000 jest również wykorzystywana dla nowego szwedzkiego rządowego samolotu transportowego TP 106, który dostarczono wcześniej w 2026 roku. Wspólna platforma może ułatwić współpracę w zakresie szkolenia personelu, obsługi technicznej i zaopatrzenia w części zamienne.

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Zastąpienie samolotów ASC 890

Szwedzki Urząd Materiałów Obronnych FMV zamówił dwa samoloty GlobalEye w czerwcu 2022 roku w ramach kontraktu o wartości około 7,3 mld koron szwedzkich. W czerwcu 2024 roku FMV skorzystał z opcji na trzeci samolot o wartości około 2,6 mld koron; umowny okres jego dostawy potrwa do 2029 roku.

Nowe samoloty mają zastąpić samoloty obserwacji radarowej Saab 340 ASC 890, które rząd Szwecji zobowiązał się przekazać Ukrainie w maju 2024 roku. Ministerstwo Obrony Ukrainy potwierdziło we wrześniu 2026 roku, że przekazane przez Szwecję samoloty ASC 890 wykonały pierwsze misje bojowe w marcu tego samego roku.

Współpraca z Niderlandami i NATO

Niderlandy we wrześniu 2026 roku podpisały ze Szwecją list intencyjny dotyczący zakupu jednego GlobalEye. Przewiduje się, że niderlandzki samolot wejdzie w skład wspólnej floty trzech szwedzkich GlobalEye, a personel Niderlandów uzyska dostęp do szwedzkich maszyn od 2028 roku. Jednocześnie Saab podkreślał, że w momencie ogłoszenia porozumienia nie otrzymał niderlandzkiego zamówienia.

NATO również ogłosiło zamiar rozpoczęcia negocjacji z Saabem w sprawie zakupu do 10 samolotów GlobalEye, które mają zastąpić przestarzałe samoloty Boeing E-3A Sentry AWACS. To wielonarodowe nabycie będzie odrębne od krajowych zamówień Szwecji i Francji, a także od planowanego zakupu Niderlandów.

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