黎巴嫩司法和安全机构正在调查叙利亚前政权军官阿里·卡亚利（亦称米赫拉奇·乌拉尔）在黎巴嫩山地省遭疑似绑架、随后被带往叙利亚一事。据黎巴嫩司法消息人士提供的初步信息，4名叙利亚人和1名黎巴嫩人可能参与了此次行动，Asharq Al-Awsat报道。

经由黎巴嫩北部的路线

该媒体援引黎巴嫩司法系统消息人士的话称，对参与行动人员所使用手机以及卡亚利住所附近活跃号码的分析表明，他是从曼苏里耶的家中被带走的。据这些信息，随后他被沿着海岸公路经由朱尼耶和的黎波里送往阿卡尔的阿布迪耶边境口岸。

该消息人士否认了卡亚利据称被带到亚尔泽叙利亚大使馆境内的报道。他说，调查人员获得了大使馆内及附近的监控录像，证实卡亚利并未到过那里。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于协调问题的分歧

叙利亚方面宣布此次行动后，最高上诉法院总检察长艾哈迈德·拉米·哈吉指示黎巴嫩陆军情报部门、内部安全部队信息处和总安全局查明案件情况及相关人员。

各方对这次行动的说法不同。一名叙利亚安全部门消息人士向法新社表示，相关行动据称是在与黎巴嫩方面协调下进行的。与此同时，黎巴嫩司法消息人士否认了这一说法，称当地部门在叙利亚方面发布消息前，既不知道卡亚利在黎巴嫩，也不知道他遭到绑架。

据该媒体消息人士称，卡亚利于2025年与妻子秘密抵达黎巴嫩，并在采取严格防范措施的情况下藏匿。叙利亚当局指控他应对2013年叙利亚沿海地区拜达和巴尼亚斯发生的大规模杀戮负责。人权观察记录了这两个城镇至少248人遭处决，其中包括妇女和儿童。

关注我们在