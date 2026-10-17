Libańskie organy sądowe i służby bezpieczeństwa badają domniemane porwanie byłego oficera syryjskiego reżimu Alego Kayaliego, znanego również jako Mihrac Ural, w Górskim Libanie oraz jego późniejsze wywiezienie do Syrii. Według wstępnych informacji libańskiego źródła sądowego w operację mogło być zaangażowanych czterech Syryjczyków i jeden Libańczyk, informuje Asharq Al-Awsat.

Trasa przez północny Liban

Źródło publikacji w libańskim wymiarze sprawiedliwości oświadczyło, że analiza telefonów używanych przez osoby zaangażowane w operację, a także numerów aktywnych w pobliżu miejsca zamieszkania Kayaliego, wskazuje, iż został on zabrany z domu w Mansurii. Według tych danych następnie przewożono go drogą nadmorską przez Dżunijję i Trypolis do przejścia granicznego Abboudieh w Akkarze.

Rozmówca zaprzeczył doniesieniom, że Kayali miał rzekomo zostać przewieziony na teren Ambasady Syrii w Jarzeh. Jak powiedział, śledczy uzyskali nagrania z kamer monitoringu w ambasadzie i w jej pobliżu, które potwierdziły, że Kayaliego tam nie było.

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Rozbieżności w sprawie koordynacji

Po tym, jak strona syryjska ogłosiła operację, prokurator generalny przy Sądzie Kasacyjnym Ahmad Rami al-Hajj polecił wywiadowi armii libańskiej, Wydziałowi Informacyjnemu Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbie Bezpieczeństwa Ogólnego ustalić okoliczności sprawy i osoby zaangażowane.

Wersje stron dotyczące operacji różnią się. Syryjskie źródło w strukturach bezpieczeństwa powiedziało Agence France-Presse, że działania miały rzekomo odbywać się w koordynacji ze stroną libańską. Libańskie źródło sądowe temu zaprzeczyło, stwierdzając, że lokalne służby nie wiedziały ani o pobycie Kayaliego w Libanie, ani o jego porwaniu przed komunikatem strony syryjskiej.

Według rozmówcy publikacji Kayali wraz z żoną potajemnie przybył do Libanu w 2025 roku i ukrywał się, zachowując wzmożone środki ostrożności. Władze syryjskie oskarżają go o odpowiedzialność za masowe zabójstwa w 2013 roku w Al-Bajdzie i Banijas na syryjskim wybrzeżu. Human Rights Watch udokumentowała egzekucję co najmniej 248 osób w tych dwóch miejscowościach, w tym kobiet i dzieci.

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