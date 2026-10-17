Ливанские судебные и силовые органы расследуют предполагаемое похищение бывшего офицера сирийского режима Али Каяли, также известного как Михрач Урал, в Горном Ливане и его последующий вывоз в Сирию. По предварительным данным ливанского судебного источника, к операции могли быть причастны четверо сирийцев и один ливанец, сообщает Asharq Al-Awsat.

Маршрут через север Ливана

Источник издания в ливанской судебной системе заявил, что анализ телефонов, которыми пользовались причастные к операции лица, а также номеров, активных вблизи жилья Каяли, свидетельствует: его забрали из дома в Мансурии. По этим данным, далее его везли по прибрежной дороге через Джунию и Триполи к пограничному пункту Аббудия в Аккаре.

Собеседник опроверг сообщения о том, что Каяли якобы доставляли на территорию посольства Сирии в Ярзе. По его словам, следователи получили записи с камер наблюдения в посольстве и рядом с ним, которые подтвердили, что Каяли там не было.

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Разногласия относительно координации

После того как сирийская сторона объявила об операции, генеральный прокурор при Кассационном суде Ахмад Рами аль-Хадж поручил разведке ливанской армии, Информационному отделу Сил внутренней безопасности и Генеральной безопасности установить обстоятельства дела и причастных лиц.

Версии сторон относительно операции различаются. Сирийский источник в силовых структурах заявил Agence France-Presse, что действия якобы происходили в координации с ливанской стороной. В то же время ливанский судебный источник это опроверг, заявив, что местные службы не знали ни о пребывании Каяли в Ливане, ни о его похищении до сообщения сирийской стороны.

По данным собеседника издания, Каяли вместе с женой тайно прибыл в Ливан в 2025 году и скрывался, соблюдая усиленные меры предосторожности. Сирийские власти обвиняют его в ответственности за массовые убийства 2013 года в Аль-Бейде и Баниясе на сирийском побережье. Human Rights Watch задокументировала казнь по меньшей мере 248 человек в этих двух населенных пунктах, включая женщин и детей.

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