Европа сможет стать независимой от США в сфере ПВО и разведки, считает чешский эксперт

Европа сможет обрести военную независимость от Соединённых Штатов, когда научится самостоятельно обеспечивать себя средствами противовоздушной обороны и создаст собственную разведывательную систему в сотрудничестве с Украиной.

Такой прогноз в интервью «Укринформу» дал Томаш Копечный, бывший директор Департамента промышленного сотрудничества Министерства обороны Чехии и заместитель министра обороны ЧР.

«В тот момент, когда нам придется производить собственные системы ПВО, поскольку мы не можем полагаться на Patriot, произойдут фундаментальные изменения… Таким образом, Европа станет независимой в этой области. Это займет время, возможно, 10 лет, но Европа работает над этим вместе с Украиной. И вместе они добьются успеха», — сказал эксперт.

То же самое, по его словам, касается разведки и спутниковой навигации. Это займет определенное время, но Европа будет инвестировать в эти технологии с беспрецедентной скоростью. Переходный период будет сложным, в том числе для Украины, но она с этим справится. Украина, отметил Копечный, разработает некоторые собственные системы, а европейцы помогут ей в этом.

Таким образом, сфера разведывательных данных станет ещё одной областью, в которой Европа обретёт независимость от Соединённых Штатов.

Все это нанесет ущерб американским интересам, убежден Копечный. Он пояснил, что для США Европа на протяжении последних 70 лет была одним из важнейших рынков, особенно когда речь идет об американской оборонной промышленности и ее технологиях.

«В результате мы останемся союзниками Соединенных Штатов, но будем менее зависимыми от них», — подытожил Копечный.

Напомним, что в течение дня 16 октября Россия атаковала Украину более чем 300 ударными беспилотниками различных типов, в частности реактивными дронами, а также 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

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