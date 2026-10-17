Залужный призвал Европу перестроить систему безопасности

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что старый мировой порядок рушится вместе с политической, экономической и системой безопасности. По его словам, часть государств до сих пор опирается на правила, сформированные после 1945 года, тогда как Россия, Китай и другие страны, недовольные действующим устройством, стремятся изменить его для усиления собственного политического влияния.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время беседы с офицерами из Нидерландов, проходящими учебную программу Higher Defence Education.

«Может ли в таких условиях существующая система безопасности защищать старый мировой порядок? Это большой вопрос. Европе нужны новые доктрины и новая система безопасности, которые будут учитывать реалии современной войны. Речь идет не только о технологиях и дронах, но и о тактике их применения, интеграции в организационную структуру вооруженных сил, налаживании новых производств. Старые системы действуют по инерции — те же производители вооружений имеют многомиллионные контракты, расписанные на десятилетия вперед. Заинтересованы ли они в том, чтобы их нишу заняли новые дешевые дроны? Ответ очевиден», — сказал Залужный.

Еще один серьезный вызов стоит перед небольшими европейскими странами — это вопрос личного состава, ведь они не могут рассчитывать на большой мобилизационный ресурс. Единственный выход из этой ситуации – активное внедрение оборонных технологий и разумная мобилизация, считает экс-глава Вооруженных сил Украины.

«Но главное, о чём я всегда говорю в таких беседах с европейцами, — нужна политическая воля к переменам. Нужны четкие политические цели, стратегия их достижения и готовность к не всегда популярным решениям. У Европы есть ресурсы, есть технологии и в числе союзников одна из двух стран в мире с реальным опытом современной войны — Украина. С украинским опытом есть все возможности для построения общей европейской системы безопасности, эффективной в мире новых угроз», — отметил Валерий Залужный.

Напомним, Залужный и Зеленский почти сравнялись в президентском рейтинге.

До этого Залужный получил почетный статус Freedom of the City of London.

Ранее Залужный посетил оборонный завод Thales UK в Белфасте.

Также бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его оценки развития военных технологий и необходимости менять подходы к ведению войны в свое время вызвали политическую критику в Украине.

Читай нас в