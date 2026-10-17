巴基斯坦9月份整体国际收支转为43.9亿美元逆差，而8月份为1.18亿美元。根据巴基斯坦国家银行的数据，当月经常账户逆差从7300万美元增至3.56亿美元，《快报论坛报》报道。

7月至9月，该国国际收支录得31.2亿美元逆差，而去年同期为2.74亿美元顺差。2026—2027财年第一季度的经常账户逆差为8.74亿美元，去年同期为7.55亿美元。

进口增长快于出口

7月至9月，商品贸易逆差增长21.1%，至93.3亿美元。进口增长14.3%，至177.8亿美元；出口增长7.7%，至84.5亿美元。9月份，商品出口同比增长15.5%，至30.2亿美元，同时进口增长22.7%，至61.7亿美元。月度商品贸易逆差为31.6亿美元。

第一季度服务出口增长22.8%，至27.2亿美元，其中电信、计算机和信息服务带来12.5亿美元收入。服务进口也从30.5亿美元增至35.5亿美元。服务贸易逆差小幅收窄，从8.4亿美元降至8.31亿美元。

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汇款和投资

7月至9月，海外务工人员汇款增长14%，至108.8亿美元。9月份汇款额为35.9亿美元，低于8月份的36.6亿美元。初次收入逆差从22.7亿美元扩大至23.2亿美元。

外国直接投资在该季度增长20%，至7.2亿美元，不过9月份的流入放缓至2.19亿美元，低于8月份的3.22亿美元。三个月内证券投资净流入约29.3亿美元，而一年前为6.31亿美元净流出。与此同时，金融账户在该季度录得41.6亿美元净流出。

根据中央银行的国际收支表，9月份外汇储备总额为228.8亿美元，高于8月份的184.9亿美元。储备资产指标当月增加43.8亿美元。

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